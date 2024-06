Η πιο viral γυναίκα εμφανίστηκε σε συναυλία στο Τενεσί: Η απόλυτη τρέλα μόλις ανέβηκε στη σκηνή (vid)

Την πρώτη της εμφάνιση μετά τη viral συμβουλή της έκανε η «Hawk Tuah Girl».

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας της περιοδείας «Quittin Time» του τραγουδιστή της κάντρι Zach Bryan στο Νάσβιλ, υπήρξε μια guest εμφάνιση της Hailey Welch, πιο γνωστή ως «Hawk Tuah Girl».

Η Hailey Welch, η γυναίκα από το Νάσβιλ που με την viral συμβουλή της για το σεξ κατάφερε να συζητιέται σε όλο τον κόσμο, εμφανίστηκε στη συναυλία του Zach Bryan στην πόλη του Τενεσί.

Η Welch, περισσότερο γνωστή στον κόσμο ως «Hawk Tuah Girl», ανέβηκε στη σκηνή στο πλευρό του τραγουδιστή της κάντρι στο Nissan Stadium το Σάββατο. Βίντεο που μοιράστηκαν χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν την Welch να συμμετέχει με τον Bryan σε μια εκτέλεση του τραγουδιού του «Revival».

Hawk Tuah Girl hopped on stage with Zach Bryan in Nashville @StoolBackstage pic.twitter.com/IXqGFX1NXX

hawk tuah girl comes out for “Revival” in Nashville pic.twitter.com/fAO2riD6GY