Σοκαριστικό ατύχημα σε αγώνα drag racing: Η στιγμή που αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες (vid)

Συγκλονισμένη είναι η κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού μετά το σοκαριστικό ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ο John Force.

Η κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού παλεύει με τα απόνερα ενός πρόσφατου ατυχήματος στο Virginia Nationals. Ο θρύλος της National Hot Rod Association (NHRA) John Force ενεπλάκη στο ατύχημα, το οποίο συνέβη στις 24 Ιουνίου και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι ο βετεράνος drag racer.

Τέσσερις ημέρες μετά το ατύχημα, ο Force μεταφέρθηκε σε μονάδα νευρολογικής εντατικής θεραπείας, όπως επιβεβαίωσε η ομάδα του σε ανακοίνωσή της. «Τέσσερις ημέρες μετά το ατύχημά του με ταχύτητα άνω των 480 χιλιομέτρων την ώρα, ο πρωταθλητής των drag racing John Force μεταφέρθηκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας στη μονάδα νευρολογικής εντατικής θεραπείας, όπου η ιατρική ομάδα μπορεί να επικεντρωθεί στον τραυματισμό του στο κεφάλι, που είναι το κύριο μέλημά της», ανέφερε η ενημέρωση.

Το περιστατικό προκλήθηκε από μια «καταστροφική βλάβη του κινητήρα» κατά τη διάρκεια του αγώνα. Παρά τη σοβαρότητα της σύγκρουσης, ο Force φέρεται να είχε «τις αισθήσεις του και να μιλάει» με την ιατρική ομάδα αμέσως μετά. Αρχικά τοποθετήθηκε στην εντατική μονάδα τραύματος λίγο μετά την άφιξή του σε νοσοκομείο κοντά στο Virginia Motorsports Park.

John Force's crash live as it happened. BTW, He still won that race. 💪 Classic John Force. The King! 👑 #GetWellJohnForce pic.twitter.com/bgPXR5iUWf

Λόγω της κατάστασης του πατέρα της, η Brittany Force, επίσης επιτυχημένη οδηγός , αποφάσισε να μην αγωνιστεί στα επερχόμενα Summit Racing Equipment Nationals στο Norwalk του Οχάιο.

Ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού παρακολουθεί στενά την ανάρρωση του John Force, στέλνοντας σκέψεις και προσευχές για τη γρήγορη και πλήρη ανάρρωσή του

Live shot being there filming versus slow motion from the telecast. You can her my mom panicked when he hit the wall at the end of the video. 🙏🙏🙏 🎥🏁#johnforce #nhra #vanationals #virginianats #vamotorsports #Praying4John pic.twitter.com/jD4aXpMuls