Επεισόδια έξω από το συνέδριο της AfD: Χιλιάδες διαδηλωτές κατά του κόμματος

Στο περιθώριο των διαδηλώσεων κατά της AfD σημειώθηκαν βίαια επεισόδια μεταξύ αυτονομιστών και της αστυνομίας, με αποτέλεσμα 11 αστυνομικοί να τραυματιστούν και δεκάδες άτομα να συλληφθούν, ενώ πολλοί από τους συνέδρους χρειάστηκαν αστυνομική συνοδεία προκειμένου να μεταβούν στον χώρο του συνεδρίου.

Η Αλίς Βάιντελ και ο Τίνο Χρουπάλα επανεξελέγησαν σήμερα στην ηγεσία της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) από το συνέδριο του κόμματος, το οποίο πραγματοποιείται στο Έσεν. Χωρίς αντίπαλες υποψηφιότητες, η κυρία Βάιντελ εξασφάλισε το 79,9% των ψήφων, ενώ ο κ. Χρουπάλα το 82,7%. Οι δύο συμπρόεδροι ανανέωσαν την θητεία τους για τα επόμενα δύο χρόνια. Λίγο πιο μακριά, περίπου 45.000 άνθρωποι διαδήλωσαν εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην διοργάνωση του συνεδρίου στην πόλη τους.

Μιλώντας ενώπιον των 600 συνέδρων, η Αλίς Βάιντελ επέκρινε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι έχει οδηγήσει σε αποβιομηχάνιση της χώρας, η οποία, όπως είπε, «έχει καταντήσει φάρμα για πόνυ». Αναφερόμενη στο μεταναστευτικό, τόνισε ότι, εάν κυβερνούσε η AfD, θα καταργούσε τον νόμο περί ιθαγένειας που μόλις τέθηκε σε ισχύ, αλλά και τον νόμο περί αυτοπροσδιορισμού σχετικά με το φύλο και το όνομα. Σχετικά με τις πρόσφατες ευρωεκλογές, η αρχηγός έκανε λόγο για «εξαιρετικό αποτέλεσμα», τάχθηκε κατά της «αναδιανομής» χρημάτων των φορολογουμένων στα υπερχρεωμένα κράτη-μέλη της ΕΕ και προειδοποίησε κατά της ενδεχόμενης ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Wow! Die Demo gegen den Parteitag der AfD in Essen ist riesig! Am Bahnhof (3km entfernt) ist der Demozug noch nicht einmal losgelaufen, weil wir so so viele sind. Das Ruhrgebiet ist bunt und solidarisch - und das soll es auch bleiben! Danke! #E2906 pic.twitter.com/BKk3nppViF