«Ένας ακόμη τουρίστας, ένας λιγότερος γείτονας»: Νέες διαδηλώσεις σε ισπανικές πόλεις κατά του υπερτουρισμού

Στην Ισπανία, η επαρχία της Μάλαγα είναι αυτή με τον μεγαλύτερο αριθμό καταλυμάτων για τουριστική χρήση, δηλαδή 39.000, συμπεριλαμβανομένων 6.500 στην ίδια την πόλη, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στις πόλεις Μάλαγα και Κάντιθ, στην νότια Ισπανία, κατά του μαζικού τουρισμού, τον οποίο κατηγορούν ότι στερεί από τον τοπικό πληθυσμό μια οικονομικά προσιτή στέγαση, με την οργή να αυξάνεται στη χώρα κατά του φαινομένου του υπερτουρισμού, σε μια χώρα δεύτερο μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως.

Με σύνθημα: «Μια Μάλαγα για να ζήσεις, όχι για να επιβιώσεις», σχεδόν 5.500 άνθρωποι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, συγκεντρώθηκαν στο ιστορικό κέντρο της μεγάλης πόλης της Ανδαλουσίας των 570.000 κατοίκων, το τουριστικό κέντρο του «sol y playa».

