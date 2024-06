Ιάπωνας καλλιέργησε τριφύλλι με 63 φύλλα και έσπασε κάθε ρεκόρ

Ένας Ιάπωνας έσπασε κάθε ρεκόρ καθώς κατάφερε να καλλιεργήσει ένα τριφύλλι με 63 φύλλα.

Αποκαλύφθηκε ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο και δεν είναι Ιρλανδός. Ενώ η εύρεση ενός τετράφυλλου τριφυλλιού θεωρείται σπάνιο και τυχερό γεγονός, ο Ιάπωνας Yoshiharu Watanabe καλλιέργησε το ένα τριφύλλι με 63 φύλλα.

Ο κ. Watanabe κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για το τριφύλλι με τα περισσότερα φύλλα. Προηγουμένως, το ρεκόρ κατείχε ο Shigeo Obara, επίσης από την Ιαπωνία, ο οποίος είχε καλλιεργήσει ένα τριφύλλι με 56 φύλλα.

