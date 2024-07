Ιδιοκτήτης του Cybertruck παραπονέθηκε για τα φρένα του αυτοκινήτου: Μετά από πέντε ώρες στην κατοχή του ενεπλάκη σε ατύχημα (vid)

Το περιστατικό που φέρεται να προκλήθηκε από δυσλειτουργία των φρένων, προκάλεσε νέες ανησυχίες για την ασφάλεια του οχήματος.

Η πολυαναμενόμενη στιγμή χαράς ενός λάτρη της Tesla μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν το νεοαποκτηθέν Cybertruck έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στο σπίτι ενός γείτονα λίγες ώρες μετά την απόκτησή του.

Ο ιδιοκτήτης παρέλαβε τελικά το Cybertruck του από τον πρώτο στόλο που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2023. Ωστόσο, ο ενθουσιασμός του γρήγορα εξαφανίστηκε όταν τα φρένα του οχήματος δεν λειτούργησαν, με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει στο σπίτι του γείτονα. Ο απογοητευμένος ιδιοκτήτης μοιράστηκε τα όσα έζησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός συγκλονιστικού βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος που καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης.

😯 🚨 Tesla Cybertruck owner posts video of their vehicle accelerating and overriding the brakes and smashing — NHTSA logs are full of $TSLA owners complaining about uncommanded acceleration, accompanied by steering and brake failures. pic.twitter.com/z0Yjm1a8gm — Facts Chaser 🌎 🤦🏻‍♂️ (@Factschaser) June 20, 2024

Ο ιδιοκτήτης περιέγραψε τη δυσλειτουργία, δηλώνοντας ότι τα «φρένα μπλόκαραν». Παρά τη σύγκρουση, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αν και το Cybertruck υπέστη σημαντικές ζημιές.

Το ηλεκτρικό όχημα, που κόστισε 109.000 δολάρια βρέθηκε στην κατοχή του ιδιοκτήτη για μόλις πέντε ώρες.

The problem is that you pushed the gas pedal and not the brake pedal. I saw the video and there wasn't a brake light in sight. Is this the correct video? pic.twitter.com/KL6xq7yPQ0 June 25, 2024

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε έναν αυξανόμενο κατάλογο παραπόνων σχετικά με το Tesla Cybertruck. Από την κυκλοφορία του, οι χρήστες έχουν αναφέρει διάφορα ζητήματα, όπως δυσκολίες με το μεγάλο μέγεθος του οχήματος, που προκαλεί προβλήματα σε οδηγούς όπως ο Pharrell Williams, και μικροτραυματισμούς από τον χειρισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου.