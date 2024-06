Αστεροειδής μεγαλύτερος από τη Πυραμίδα της Γκίζας πρόκειται να περάσει ανάμεσα στη Γη και στη Σελήνη

Η ανακάλυψη και η παρακολούθηση τέτοιων αστεροειδών είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της δυναμικής των αντικειμένων που βρίσκονται κοντά στη Γη.

Το Σάββατο (29/6), ένας αστεροειδής μεγαλύτερος από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας θα περάσει από κοντά ανάμεσα από τη Γη και τη Σελήνη. Ονομάζεται 2024 MK και αυτός ο πρόσφατα ανακαλυφθείς αστεροειδής δεν αποτελεί κίνδυνο για τον πλανήτη μας.

Ανακαλύφθηκε μόλις πριν από δύο εβδομάδες από αστρονόμους στη Νότια Αφρική, ο αστεροειδής σε μέγεθος ουρανοξύστη θα περάσει από τη Γη κατά την πλησιέστερη προσέγγισή του σε απόσταση περίπου 295.000 χιλιομέτρων. Με διάμετρο περίπου 146 μέτρα, ο 2024 MK είναι μεγαλύτερος από ένα κτίριο 40 ορόφων ή τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας.

