Δραματικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που η γη «καταπίνει» γήπεδο ποδοσφαίρου (vid)

Το βίντεο που καταγράφει το περιστατικό δείχνει το πράσινο χλοοτάπητα να καταρρέει απροσδόκητα, ενώ ένας στύλος απορροφάται από το έδαφος.

Ένα δραματικό βίντεο ήρθε στην επιφάνεια που δείχνει μια τεράστια καταβόθρα να καταπίνει το κέντρο ενός γηπέδου ποδοσφαίρου στο Ιλινόις, αφήνοντας την τοπική κοινότητα σε κατάσταση σοκ. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης στο Gordon F. Moore Park στο Alton.

Το Gordon F. Moore Park, μια εκτεταμένη ιδιοκτησία 704 στρεμμάτων, διαθέτει 19 γήπεδα ποδοσφαίρου και ποδοσφαίρου που φιλοξενούν τακτικά αθλητικούς αγώνες νέων και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η ξαφνική εμφάνιση της καταβόθρας προκάλεσε ανησυχίες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του πάρκου.

A giant sinkhole, about 100 feet wide, formed in the middle of a soccer field in Alton, Illinois, due to a mine collapse. pic.twitter.com/Sl5mKbyclj