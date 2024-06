Νευροεπιστήμονες ισχυρίζονται ότι κατάλαβαν πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος των αθλητών: Ο σημαντικός ρόλος των προπονήσεων

Η προγνωστική επεξεργασία προσφέρει μια ισχυρή εξήγηση για το φαινόμενο του «αυτόματου πιλότου» που παρατηρείται στους κορυφαίους αθλητές.

Η επιστήμη αρχίζει να ξετυλίγει το κουβάρι των σημαντικών οφελών που αποκομίζουν οι αθλητές όταν ο εγκέφαλός τους μπαίνει σε λειτουργία «αυτόματου πιλότου». Μια αξιοσημείωτη μελέτη του 2014 από Ιάπωνες νευροεπιστήμονες διαπίστωσε ότι ο Βραζιλιάνος αστέρας Νεϊμάρ χρησιμοποίησε 90% λιγότερο από την εγκεφαλική του χωρητικότητα, όπως μετρήθηκε από τα σήματα των νευρώνων, σε σύγκριση με Ισπανούς παίκτες της δεύτερης κατηγορίας. Αυτό υποδηλώνει ότι ο εγκέφαλος του Νεϊμάρ λειτουργούσε στον αυτόματο πιλότο, σε πλήρη αντίθεση με την πνευματική προσπάθεια που απαιτείται από αθλητές χαμηλότερου επιπέδου.

Πρόσφατη έρευνα στον τομέα της «προγνωστικής επεξεργασίας» ρίχνει φως σε αυτό το φαινόμενο, προσφέροντας πρακτικές επιπτώσεις στην προπόνηση των αθλητών.

Η προγνωστική επεξεργασία αμφισβητεί την παραδοσιακή θεώρηση του εγκεφάλου ως υπολογιστή που κοσκινίζει τις αισθητηριακές πληροφορίες, ιεραρχεί τα σημαντικά δεδομένα και αποφασίζει για ενέργειες. Αντ' αυτού, υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλος προβλέπει διαρκώς τις εισροές του με βάση τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις μέσω του προβλεπτικού του μοντέλου.

Καθώς πρόκειται για πρόβλεψη, τα λάθη ή οι εκπλήξεις είναι αναπόφευκτα. Είναι κρίσιμο ότι μόνο αυτά τα λάθη ή οι εκπλήξεις επεξεργάζονται από τον εγκέφαλο, οδηγώντας σε δράση.

