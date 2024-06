Αυτά είναι τα δωρεάν PlayStation games για PS4 και PS5 τον Ιούλιο

Παίξτε δωρεάν παιχνίδια με το PlayStation στις δύο κονσόλες της Sony!

O Ιούλιος φέρνει πολλά και διάφορα νέα games στα PS4 και PS5, αλλά μέσα σε αυτά έχουμε και τα δωρεάν που προσφέρει η Sony στους χρήστες των συστημάτων της.

Οι συνδρομητές PS Plus θα μπορούν να κατεβάσουν από τις 2 Ιουλίου δωρεάν τα Borderlands 3 (PS4, PS5), NHL 24 (PS4, PS5) και Among Us (PS4, PS5).

Πέραν αυτού, θα τους προσφερθεί χωρίς χρέωση και ένα έξτρα πακέτο περιεχομένου για το Genshin Impact από τις 16 Ιουλίου.

Αυτό θα περιλαμβάνει 160 Primogems, 4 Fragile Resin, 20 Hero’s Wilt, 30 Mystic Enhancement Ores και 150.00 Mora.

Αν έχετε συνδρομή PlayStation Plus, μην ξεχάσετε να κατεβάσετε και τα παιχνίδια του Ιουνίου μέχρι την 1η του Ιουλίου και συγκεκριμένα τα SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever και Streets of Rage 4.