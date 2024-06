Ζωγραφιά για το εξώφυλλο του πρώτου βιβλίου του Χάρι Πότερ πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ!

Η ζωγραφιά απεικονίζει τον εκκολαπτόμενο μάγο, με τα σκούρα μαλλιά, τα στρογγυλά γυαλιά και το σημάδι σε σχήμα που μοιάζει με κεραυνό

Ζωγραφιά ακουαρέλας για το βιβλίο «Harry Potter And The Philosopher’s Stone» (Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος) αποκτήθηκε σε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία.

Το έργο τέχνης για το εξώφυλλο του πρώτου βιβλίου της σειράς Χάρι Πότερ της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ πωλήθηκε έναντι 1,9 εκατομμυρίων δολαρίων από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby's, είναι πλέον «το πιο πολύτιμο αντικείμενο Χάρι Πότερ που πωλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία».

