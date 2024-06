Επιστήμονες βρήκαν τα πρώτα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πεταλούδες διέσχισαν τον Ατλαντικό

Όλα ξεκίνησαν το 2013 όταν ο εντομολόγος Τζέραντ Ταλαβέρα είδε κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο. Ένα σμήνος από πεταλούδες του είδους «ζωγραφιστή κυρία» βρίσκονταν σε μια παραλία στη Γαλλική Γουιάνα.

Νέα έρευνα απέδειξε ότι πεταλούδες κατάφεραν να διασχίσουν τον Ατλαντικό ωκεανό και να γίνουν το πρώτο έντομο που πραγματοποίησε ποτέ υπερωκεάνιο ταξίδι.

Η «ζωγραφιστή κυρία», ή «Vanessa cardui» όπως λέγεται αυτό το είδος πεταλούδας, είναι μια από τις πιο διαδεδομένες πεταλούδες στον κόσμο, αλλά δεν απαντάται στη Νότια Αμερική. Κι όμως, ήταν εκεί, ξαπλωμένες στην άμμο των ανατολικών ακτών της ηπείρου, με τα φτερά τους κουρελιασμένα και γεμάτα τρύπες. Κρίνοντας από την κατάστασή τους, ο εντομολόγος Τζέραρντ Ταλαβέρα, ο οποίος εργάζεται στο Institut Botànic de Barcelona στην Ισπανία, υπέθεσε ότι οι πεταλούδες αναρρώνουν από μια μακρά πτήση.

