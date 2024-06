Το γύρο του διαδικτύου έχουν κάνει οι σκηνές από το ντοκιμαντέρ για την πορεία της Σελίν Ντιόν στη μουσική βιομηχανία.

Οι σοκαριστικές σκηνές αποτελούν μέρος ενός επερχόμενου ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει τη μάχη που δίνει η Σελίν Ντιόν με το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου. Στο εν λόγω απόσπασμα, η ντίβα της μουσικής σκηνής, βρίσκεται ξαπλωμένη να κλαίει από τον πόνο, μη μπορώντας να ελέγξει το σώμα της.

Η Καναδή τραγουδίστρια φαίνεται να αγκομαχά για να αναπνεύσει καθώς το ιατρικό προσωπικό προσπαθεί απεγνωσμένα να ανακουφίσει τους επώδυνους μυϊκούς σπασμούς της, ενώ ένα συνεργείο κινηματογραφεί αθόρυβα τη δοκιμασία.

Με εμφανή την αγωνία στο πρόσωπό της, της χορηγείται ένα φαρμακευτικό ρινικό σπρέι, που χρησιμοποιείται συνήθως για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των σπασμών σε πάσχοντες από το Σύνδρομο.

Η Καναδή τραγουδίστρια, διαγνώστηκε με τη σπάνια ασθένεια το 2022, αλλά έκτοτε παραδέχτηκε ότι πάλευε με την πάθηση κρυφά για σχεδόν δύο δεκαετίες προτού μιλήσει για αυτό.

