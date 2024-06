Οι χρήστες του διαδικτύου ξαφνιάστηκαν μόλις συνειδητοποίησαν ότι το «Άγαλμα της Ελευθερίας» δεν ήταν πάντα πράσινο (vid)

Σήμερα, το κολοσσιαίο άγαλμα είναι παγκοσμίως γνωστό για τη χαρακτηριστική μπλε-πράσινη απόχρωσή του, προσελκύοντας εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Ωστόσο, λίγοι συνειδητοποιούν ότι αυτό το έμβλημα της ελευθερίας είχε αρχικά ένα λαμπερό, γυαλιστερό χάλκινο χρώμα.

Το Άγαλμα της Ελευθερίας, ένα διαχρονικό σύμβολο της ελευθερίας και ένα από τα πιο εμβληματικά ορόσημα της Νέας Υόρκης, είναι φύλακας του λιμανιού της Νέας Υόρκης εδώ και σχεδόν 140 χρόνια. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι μόλις τώρα ανακαλύπτουν ότι το άγαλμα είχε ένα δραματικά διαφορετικό χρώμα κατά τα αποκαλυπτήριά της.

Τα επίσημα αποκαλυπτήρια έγιναν από τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης και τότε πρόεδρο Γκρόβερ Κλίβελαντ στις 28 Οκτωβρίου 1886.

Σήμερα, το κολοσσιαίο άγαλμα είναι παγκοσμίως γνωστό για τη χαρακτηριστική μπλε-πράσινη απόχρωσή του, προσελκύοντας εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Ωστόσο, λίγοι συνειδητοποιούν ότι αυτό το έμβλημα της ελευθερίας είχε αρχικά ένα λαμπερό, γυαλιστερό χάλκινο χρώμα.

