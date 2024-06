Σκοτώθηκε με μηχανή ο 9χρονος «Βαλεντίνο Ρόσι»: Το μοιραίο τραύμα στο κεφάλι (vid)

Μοιραία πτώση για τον 9χρονο Αργεντίνο, Λορέντσο Σομασκίνι, που τον χαρακτήριζαν νέο Βαλεντίνο Ρόσι.

Ο 9χρονος Αργεντίνος Λορέντσο Σομασκίνι είχε λατρεία για τις μηχανές και όνειρο να φτάσει να αγωνίζεται στο MotoGP. Τα όνειρά του, όμως, σταμάτησαν όταν χτύπησε με τη μηχανή κατά τη διάρκεια προπόνησης για το Honda Junior Cup στη Βραζιλία, έναν από τους μεγαλύτερους αγώνες νέων στην περιοχή.

Ο Σομασκίνι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Σάο Πάολο από την Παρασκευή (21/6), μετά την πτώση του στην πίστα Interlagos. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτή του, Diego Pierluigi, το δυστύχημα συνέβη στην πιο αργή στροφή της πίστας και ενώ ο 9χρονος κινούνταν με μόλις 40 χλμ. την ώρα. «Η πτώση ήταν πολύ αργή, αλλά ο Lolo χτύπησε το κεφάλι του στο κάτω μέρος του κράνους, σε σημείο που προκάλεσε φλεγμονή στη βάση του κρανίου του» είπε.

🗣 "Something is wrong when we allow a 9-year-old to be killed in the name of sport"



After the tragic death of motorcycle rider Lorenzo Somaschini, is it time to increase the minimum age for competitive racing? asks @TheBishF1 https://t.co/re1dh5C9yd https://t.co/re1dh5C9yd