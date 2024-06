Γιατί χτυπάμε τα καρπούζια πριν τα αγοράσουμε: Τα μυστικά για να διαλέξεις το καλύτερο (vid)

Χτυπώντας με το χέρι μας το καρπούζι, μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι φρέσκο και ώριμο.

Η επιλογή ενός ώριμου και γλυκού καρπουζιού μπορεί να μοιάζει με ένα μικρό στοίχημα, αλλά με μερικές χρήσιμες συμβουλές, μπορείτε να αυξήσετε σημαντικά τις πιθανότητές σας να διαλέξετε ένα νικητή.

Το σημείο του χωραφιού ή σημείο του εδάφους όπου ακουμπούσε το καρπούζι είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη σωστή ωρίμανση. Αυτό το σημείο είναι συνήθως εύκολο να βρεθεί. Για ένα ώριμο καρπούζι, η περιοχή αυτή πρέπει να έχει κίτρινο, κεχριμπαρένιο, βουτυρένιο ή κρεμώδες χρώμα, υποδεικνύοντας ότι το καρπούζι έμεινε στο αμπέλι αρκετό καιρό για να ωριμάσει. Ένα άγουρο καρπούζι θα έχει μια πιο λευκή κηλίδα στο χωράφι.

Tap tap - that's ready, tap tap - that's not 🍉



This is how watermelon inspectors make the call to load the fruit off to market 🔽 pic.twitter.com/n6NzjzzAEM