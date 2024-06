Μακελειό στη Ρωσία: Νεκροί ένας αστυνομικός, ένας ιερέας και ένας φύλακας μετά από ένοπλη επίθεση (vid)

Επίθεση ενόπλων σε συναγωγή στο Ντέρμπεντ. Νεκροί έπεσαν ένας ιερέας, ένας αστυνομκός και δύο από τους δράστες. Πυρά ακούγονται και στην Μαχατσκαλά πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν.

Ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση σε μια συναγωγή στο Ντέρμπεντ, τόπο εβραϊκής κοινότητας στην Δημοκρατία του Νταγκεστά στο Βόρειο Καύκασο. Η συναγωγή έχει τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Ένας αστυνομικός, ένας ιερέας και ένας φύλακας της συναγωγής σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Βίντεο από το σημείο δείχνουν τη συναγωγή να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε αστυνομικούς και τρομοκράτες.

#BREAKING: Based on photos circulating on Telegram, there appears to be at least 5 dead in apparent Dagestan, Russia, terrorist attacks. pic.twitter.com/lH3pmpRomh