Ο δήμος της Βαρκελώνης ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει την ενοικίαση διαμερισμάτων σε τουρίστες από το 2028, μια απροσδόκητα δραστική κίνηση που στόχο έχει να περιορίσει το ραγδαία αυξανόμενο κόστος στέγασης τα τελευταία χρόνια που έχει κάνει την πόλη μη οικονομικά βιώσιμη για πολλούς κατοίκους της.

Ο αριστερός δήμαρχος της πόλης, Ζάουμε Κολμπόνι δήλωσε χθες ότι η δημοτική αρχή δεν θα ανανεώσει τις άδειες που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα σε 10.101 διαμερίσματα για βραχυχρόνια μίσθωση, άδειες που λήγουν τον Νοέμβριο του 2028.

«Είμαστε αντιμέτωποι με αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Βαρκελώνης», τόνισε ο Κολμπόνι σε μια εκδήλωση της δημοτικής αρχής της πόλης.

Η αλματώδης αύξηση των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων στη Βαρκελώνη, την ισπανική πόλη με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από ξένους τουρίστες, έχει οδηγήσει στα ύψη τις τιμές των ενοικίων, μια αύξηση τιμών ενοικίων συγκεκριμένα 68% τα τελευταία 10 χρόνια και στο κόστος αγοράς ακινήτων 38%, ανέφερε ο Κολμπόνι. Πολλοί κάτοικοι της πόλης δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά το κόστος στέγασης.

Η πρόσβαση στη στέγαση έχει μετατραπεί σε οδηγό ανισότητας, ιδιαίτερα για τους νέους, πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Εθνικές κυβερνήσεις απολαμβάνουν τα οικονομικά οφέλη του τουρισμού - η Ισπανία κατατάσσεται μεταξύ των τριών κορυφαίων χωρών με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο - αλλά τα οφέλη αυτά κάνουν οικονομικά μη προσιτή τη στέγαση για κατοίκους ορισμένων δημοφιλών τουριστικών προορισμών.

Η αναβάθμιση αστικών περιοχών και η προτίμηση ιδιοκτητών ακινήτων για προσοδοφόρες τουριστικές ενοικιάσεις έχει αρχίσει να αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζητημάτα σε όλη την Ευρώπη.

Τοπικές αρχές έχουν ανακοινώσει την τελευταία δεκαετία περιορισμούς σε βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μέρη όπως τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, τη Λισαβόνα και το Βερολίνο. Η υπουργός Στέγασης της Ισπανίας, Ιζαμπέλ Ροντρίγκες δήλωσε ότι υποστηρίζει την απόφαση του δήμου της Βαρκελώνης.

