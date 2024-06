Βρέφος παγιδεύτηκε μέσα σε ένα Tesla όταν η μπαταρία «πέθανε»: Οι αγωνιώδεις προσπάθειες της γιαγιάς του να το σώσει (vid)

Το περιστατικό ώθησε τους ειδικούς να αμφισβητήσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας των οχημάτων Tesla.

Στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα, ένα παιδί 20 μηνών διασώθηκε αφού παγιδεύτηκε σε ένα Tesla Model Y όταν η μπαταρία του πέθανε χωρίς προειδοποίηση, εν μέσω καύσωνα. Σύμφωνα με δημοσίευμα, το περιστατικό προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των οχημάτων Tesla, ιδίως την εξάρτησή τους από τα ηλεκτρονικά συστήματα.

Το παιδί απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το αυτοκίνητο αφού οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ένα τσεκούρι για να σπάσουν ένα παράθυρο. Αυτή η δραματική διάσωση υπογραμμίζει ένα κρίσιμο ερώτημα: Γιατί δεν υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να ανοίξει ένα Tesla από το εξωτερικό όταν η μπαταρία η οποία τροφοδοτεί βασικές λειτουργίες όπως οι κλειδαριές των θυρών και τα παράθυρα, χάνει την ισχύ της;

Arizona toddler rescued after getting trapped in a Tesla with a dead battery https://t.co/KYLrCLm3zz