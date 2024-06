Η αστυνομία κατάσχεσε το τηλέφωνο και το laptop ενός ανώνυμου διάσημου: Φέρεται να σχετίζεται με το θάνατο του Matthew Perry

Η κατάσχεση των ηλεκτρονικών συσκευών του μη κατονομαζόμενου διάσημου υποδηλώνει μια πιθανή πρόοδο στην υπόθεση.

Σε μια σημαντική εξέλιξη σχετικά με το θάνατο του πρωταγωνιστή των «Friends» Matthew Perry, η αστυνομία κατέσχεσε το τηλέφωνο και το laptop ενός ανώνυμου διάσημου που βρίσκεται υπό έρευνα. Ο Perry, ο οποίος βρέθηκε χωρίς ανταπόκριση στο σπίτι του στο Λος Άντζελες τον περασμένο Οκτώβριο, διαπιστώθηκε αργότερα από το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες ότι πέθανε από τις «οξείες επιδράσεις της κεταμίνης», με τον τρόπο θανάτου να χαρακτηρίζεται ως ατύχημα.

Η έκθεση αυτοψίας, που δημοσιεύτηκε δύο μήνες μετά τον θάνατο του Perry τον Δεκέμβριο. Παρά τα ευρήματα αυτά, οι συνθήκες γύρω από τον τρόπο με τον οποίο ο Perry προμηθεύτηκε τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στον οργανισμό του προκάλεσαν περαιτέρω έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες και την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών.

A shocking twist occurred in the details surrounding Matthew Perry's unexpected death after he drowned in his hot tub as a result of "acute effects of ketamine" in October 2023. https://t.co/LneElpJyQ3