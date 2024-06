Η πιο σκοτεινή ταινία, σύμφωνα με τον Stephen King (vid)

Η συγκεκριμένη ταινία προσφέρει μια αξιομνημόνευτη εξερεύνηση μιας σχέσης που πιέζεται από τις καθημερινές μάχες της οικογενειακής ζωής.

Το «The Coffee Table» παίχτηκε αρχικά στο Φεστιβάλ Μαύρες Νύχτες Κινηματογράφου του Ταλίν το 2022, προτού περάσει από μερικά ακόμη φεστιβάλ και περιορισμένες κινηματογραφικές προβολές, με τον σεναριογράφο-σκηνοθέτη Caye Casas να πρέπει να χρηματοδοτήσει μέρος αυτών των προβολών στην Ισπανία. Αυτό συνέβη πριν από μια λαμπρή κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Stephen King.

Ο λόγος του King έχει τρομερή δύναμη, φυσικά, και έτσι τώρα πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, έχουν πιάσει το νόημα της ισπανικής ταινίας που έχει στόχο να μας αναστατώσει και να μας σοκάρει.

Η ταινία συνολικά δεν λειτουργεί όσο καλά θα μπορούσε. Η εναρκτήρια σκηνή της είναι μακράν η δυνατότερη. Αυτά τα λίγα οδυνηρά αλλά συχνά ξεκαρδιστικά λεπτά που οι πρωταγωνιστές περνούν διαφωνώντας μπροστά στο κινούμενο είδωλο μιας ιδρωμένης χτένας που είναι ο πωλητής επίπλων είναι αμέσως συναρπαστικά στην απεικόνιση μιας αναμφίβολα πολύπλοκης, πιστευτής σχέσης. Υπάρχει σαφώς πολλή αγάπη εδώ, και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτό το ζευγάρι θα ήταν μαζί. Η αφοσίωση και η ζεστασιά είναι ευδιάκριτα.

There's a Spanish movie called THE COFFEE TABLE on Amazon Prime and Apple+. My guess is you have never, not once in your whole life, seen a movie as black as this one. It's horrible and also horribly funny. Think the Coen Brothers' darkest dream.