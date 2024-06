Σπάνιο αλφάβητο χαμένου πολιτισμού αποκαλύφθηκε στην Ισπανία

Αρχαιολόγοι στην Ισπανία έχουν ξεθάψει μια αρχαία πλάκα με ένα πλήρες αλφάβητο, η οποία πιστεύουν ότι ανήκε στον "χαμένο" πολιτισμό της Ταρτέσσου.

Μια πλάκα ηλικίας 2.400 ετών που ανακαλύφθηκε στην Ισπανία φαίνεται να είναι χαραγμένη με μια αλφαβητική ακολουθία 21 σημείων, προγενέστερη της διάσημης πέτρας της Ροζέτας κατά 400 χρόνια.

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ισπανίας (CSIC) δημοσιοποίησε την περασμένη εβδομάδα την πλάκα - που ανακαλύφθηκε στο Casas del Turuñuelo, έναν ανθρωπολογικό χώρο ανασκαφής που πιστεύεται ότι ήταν ιερό ή ναός για την χαμένη παλαιο-ισπανική κοινωνία που ονομαζόταν Ταρτέσος.

Το CSIC δήλωσε ότι η πινακίδα απεικονίζει επίσης «ένα πλαίσιο στο οποίο βρέθηκαν μορφές πολεμιστών ενός προηγμένου πολιτισμού.

«Αυτό το αλφάβητο έχει 27 σημεία και είναι το μόνο πλήρες που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι αυτή η νέα ανακάλυψη «θα έδινε πολλές πληροφορίες».

Evidence of a 'lost' civilization discovered in Spain with an alphabetic tablet that is 400 years older than the Rosetta Stone https://t.co/5jodroIPQj pic.twitter.com/oRNsFnRaSq