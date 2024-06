Εργάτης στην Ιταλία ακρωτηριάστηκε και ο εργοδότης τον εγκατέλειψε έξω από το σπίτι του

Αυτόπτες μάρτυρες ρώτησαν τον επιχειρηματία για ποιόν λόγο εγκατέλειψε τον άτυχο νέο. Η απάντηση που έλαβαν ήταν: «Δεν μπορώ να τον πάω στο νοσοκομείο, δούλευε “μαύρα”».

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η τραγική ιστορία του Ινδού Σατνάμ Σινγκ, 31 ετών, ο οποίος εργαζόταν σε επιχείρηση λίγο έξω από την πόλη Λατίνα, 80 χιλιόμετρα νότια της Ρώμης.

Ο Σινγκ ακρωτηριάσθηκε όταν τα πόδια και τα χέρια του πιάστηκαν σε αυτόματη μηχανή για το πακετάρισμα εμπορευμάτων. Ο εργοδότης του, αντί να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, αποφάσισε να τον εγκαταλείψει έξω από την αγροικία στην οποία ζούσε, αφήνοντας το κομμένο, δεξί του χέρι μέσα σε τελάρο λαχανικών λίγα μέτρα μακρύτερα.

Αυτόπτες μάρτυρες ρώτησαν τον επιχειρηματία για ποιόν λόγο εγκατέλειψε τον άτυχο νέο. Η απάντηση που έλαβαν ήταν: «Δεν μπορώ να τον πάω στο νοσοκομείο, δούλευε “μαύρα”».

Στη συνέχεια, ο εργάτης μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Σαν Καμίλο της Ρώμης όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Η εισαγγελία της Λατίνα ξεκίνησε έρευνα, στα πλαίσια της οποίας κλήθηκε αμέσως να καταθέσει ο ασυνείδητος εργοδότης.

Indian farm worker in Italy ‘left to die on road’ with severed arm https://t.co/chjSdjnP1A