Το δώρο του Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν: Η βόλτα με τη λιμουζίνα, το τσάι και στη μέση τα πυρηνικά (vid)

Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει η βόλτα που έκανε ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν με μια πολυτελή λιμουζίνα.

Κατά την επίσκεψη του στη Βόρεια Κορέα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε με δώρα για τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Το αποκορύφωμα αυτών των δώρων ήταν μια ρωσικής κατασκευής λιμουζίνα Aurus. Ο Κιμ, γνωστός για το πάθος του για τα πολυτελή αυτοκίνητα, έδειξε εμφανή ενθουσιασμό καθώς μπήκε στο αυτοκίνητο δίπλα στον Πούτιν, ο οποίος πήρε τη θέση του οδηγού.

Putin & Kim Jong Un take a drive in luxury Russia-built car in North Korea.



The car — a gift from Russian President Vladimir Putin to Kim Jong Un — is a luxury built Aurus limousine. pic.twitter.com/S5IpbfwfYv June 19, 2024

Οι δύο ηγέτες στη συνέχεια ξεκίνησαν μια βόλτα με το αυτοκίνητο, που φαινόταν να κινείται μέσα σε ένα καλά συντηρημένο πάρκο αυτοκινήτων. Το ταξίδι τους πήρε δραματική τροπή όταν σταμάτησαν για να αλλάξουν θέσεις, επιτρέποντας στον Κιμ να πάρει το τιμόνι και να επιδείξει τις οδηγικές του ικανότητες.

Rollin down !!



Kim Jong Un driving Russian Aurus Limousine with Putin sitting in front.



First Putin & now Kim. Bromance continue b/w both 😂 pic.twitter.com/EQ6qOh0XQD June 20, 2024

Αυτή η νέα προσθήκη στην εντυπωσιακή συλλογή πολυτελών οχημάτων του Κιμ είναι αξιοσημείωτη. Ο στόλος του διαθέτει ήδη αρκετά αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων πολλών μοντέλων Mercedes, μιας λιμουζίνας Maybach και μιας Rolls Royce Phantom, όπως αναφέρει το BBC.