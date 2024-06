Η αντίδραση της Σάττι στα VMA όταν άκουσε τη Νέγκα να λέει «θα μπορούσα να χασμουρηθώ» (vid)

Η τραγουδίστρια είχε μια έκφραση απορίας όταν άκουσε την Αθηναΐς Νέγκα.

Η Μαρίνα Σάττι κέρδισε το βραβείο «Καλλιτέχνης POP» στα «Mad VMA 2024», το οποίο παρέλαβε από την Αθηναΐς Νέγκα.

Ωστόσο, η δημοσιογράφος επέλεξε να την προλογίσει και να την καλέσει στην σκηνή αναφερόμενη στο περιστατικό της τραγουδίστριας με το χασμουρητό στην Eurovision κατά την διάρκεια της συνέντευξης της εκπροσώπου του Ισραήλ.

«Θα μπορούσα να χασμουρηθώ, αλλά δεν θα το κάνω, γιατί την εκτιμώ πάρα πολύ ως τραγουδίστρια. Αν και διαφωνώ μαζί της. Μαρίνα έλα!», είπε η Αθηναΐς Νέγκα.

Η Μαρίνα Σάττι όταν άκουσε τα λεγόμενα της δημοσιογράφου αντέδρασε από εκεί που καθόταν με μια έκφραση απορίας.

Marina Satti’s face when a random right wing bxtch tried to ruin her moment pic.twitter.com/PRnzqjDQCU