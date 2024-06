Απειλές από τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ του Λιβάνου: «Αν η Κύπρος βοηθήσει το Ισραήλ, θα γίνει τμήμα του πολέμου»

Για πρώτη φορά, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ συμπεριέλαβε την Κύπρο στις απειλές του, δηλώνοντας ότι η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να θεωρήσει το κράτος «μέρος του πολέμου», αν εξακολουθεί να επιτρέπει στο Ισραήλ να χρησιμοποιεί τα αεροδρόμια και τις βάσεις του για στρατιωτικές ασκήσεις

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του την Τετάρτη (19/6), ο Σαγιέντ Χασάν Νασράλα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση ότι η ομάδα του θα εμπλακεί σε πόλεμο «χωρίς κανόνες» και «χωρίς όρια» σε περίπτωση που προκύψει ευρύτερη σύγκρουση με το Ισραήλ. Τόνισε ότι κανένα σημείο του Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

We have information that the Israelis are conducting drills in Cyprus & its airports, which the enemy plans to use in case its airports/facilities were struck



