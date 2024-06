Δωρεάν multiplayer για τους φίλους του PlayStation αυτό το Σαββατοκύριακο

Το PlayStation έρχεται με μία ακόμη προσφορά για τους φίλους του.

To PlayStation έρχεται με μια προσφορά για τους κατόχους PS4 και PS5. Αυτό το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα από τις 22 έως και τις 23 Ιουνίου, θα προσφέρει δωρεάν τη δυνατότητα multiplayer gaming.

Αν ψάχνετε λοιπόν ευκαιρία να παίξετε με τους φίλους σας ή και με άλλους κατόχους PS4 και PS5, δεν χρειάζεται να έχετε ενεργή συνδρομή PlayStation Plus, αφού το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να συνδεθείτε στο PlayStation Network με έναν δωρεάν λογαριασμό.

Από κει και πέρα, αν απολαύσετε την εμπειρία μπορείτε να κάνετε μετέπειτα εγγραφή στο PlayStation Plus και να δείτε και τα υπόλοιπα προνόμια και παροχές, όπως τα δωρεάν παιχνίδια που για τον μήνα που διανύουμε είναι τα SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake (PS4, PS5), AEW Fight Forever (PS4, PS5) και Streets of Rage (PS4).