Το TikTok ετοιμάζει την εφαρμογή Whee που… αντιγράφει το Instagram

Το TikTok ρίχνει στην αγορά το Whee

Η αγορά των social media είναι ιδιαίτερα «σκληρή» για τις πλατφόρμες και ειδικά το TikTok βρίσκεται σε μεγάλη πίεση το τελευταίο διάστημα. Παρά τα όσα περνάει με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, φαίνεται πως ετοιμάζει ένα «φωτογραφικό» app που θα έρθει να τα βάλει με το Instagram.

Η εφαρμογή έχει την ονομασία Whee και εντοπίστηκε από τον δημιουργό του APKMirror, Artem Russakovskii. Το νέο project της ByteDance επιτρέπει στους χρήστες να μοιραστούν στιγμές τους μέσω φωτογραφιών με τους φίλους τους και με στόχο να είναι όσο πιο αυθεντικές γίνεται.

Οι πρώτες εικόνες που εμφανίστηκαν δείχνουν έναν μηχανισμό προβολής φωτογραφιών, ένα ειδικό feed και πολλές επιλογές επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών. Προς το παρόν, το Whee είναι διαθέσιμο σε λίγες αγορές, όπως αυτές της Αυστραλίας, της Τουρκίας, της Ταϊλάνδης και του Πακιστάν, ενώ δύσκολα θα το δούμε να κυκλοφορεί άμεσα σε αυτή των ΗΠΑ.

Am I the first one to report this? Bytedance, the developer of Tiktok, is testing a new app called Whee. It's currently not available in the US but it is live in over a dozen countries.https://t.co/iNVQlVQ5C2https://t.co/n9rKnrHovE