Ιστορική σύλληψη στη Γερμανία: Η αστυνομία κατέσχεσε 35,5 τόνους κοκαΐνης αξίας 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ (vid)

Οι συλληφθέντες, ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών, περιλαμβάνουν υπηκόους από τη Γερμανία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Βουλγαρία, το Μαρόκο, την Τουρκία και την Ουκρανία.

Σε μια ιστορική σύλληψη για ναρκωτικά, η γερμανική αστυνομία κατέσχεσε 35,5 τόνους κοκαΐνης, αξίας 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, από το Αμβούργο, το Ρότερνταμ και την Κολομβία. Η επιχείρηση αυτή, που χαιρετίστηκε ως η μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών της κατηγορίας Α στην Ευρώπη, οδήγησε στη σύλληψη επτά ατόμων από διάφορες χώρες, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην εισαγωγή του ναρκωτικού από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη το 2023.

Οι εισαγγελείς στη δυτική πόλη του Ντίσελντορφ επιβεβαίωσαν ότι η τεράστια ποσότητα, αξίας 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατασχέθηκε πέρυσι μετά από μια κρίσιμη πληροφορία από τις κολομβιανές αρχές. Η επιχείρηση, με την ονομασία Operation Plexus, αποκάλυψε τα ναρκωτικά κρυμμένα ανάμεσα σε φορτία λαχανικών και φρούτων.

