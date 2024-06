Μονόλιθος βγαλμένος από ταινία του Κιούμπρικ εμφανίστηκε στην έρημο της Νεβάδα: Οι θεωρίες συνωμοσίας που κατέκλυσαν το διαδίκτυο

Η ασυνήθιστη κατασκευή έγινε για πρώτη φορά αντιληπτή από το αστυνομικό τμήμα του Λας Βέγκας.

Ένας μυστηριώδης μονόλιθος εμφανίστηκε στην έρημο της Νεβάδα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, πυροδοτώντας εκτεταμένες εικασίες σχετικά με την προέλευση και τον σκοπό του. Η ασυνήθιστη δομή έγινε για πρώτη φορά αντιληπτή από το αστυνομικό τμήμα του Λας Βέγκας κατά τη διάρκεια μιας αποστολής έρευνας και διάσωσης βόρεια της κοιλάδας του Λας Βέγκας.

«Βλέπουμε πολλά περίεργα πράγματα ... αλλά δείτε αυτό!», έγραψε η αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιραζόμενη την ανακάλυψή της με το κοινό.

Ο μονόλιθος θυμίζει άλλες αινιγματικές δομές που τράβηξαν την παγκόσμια προσοχή το 2020. Αυτό το ψηλό, ορθογώνιο, αντανακλαστικό αντικείμενο βρέθηκε κοντά στο Gass Peak, μια δημοφιλής περιοχή πεζοπορίας περίπου μια ώρα βόρεια του Λας Βέγκας. Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε η αστυνομία, ο μονόλιθος φαίνεται να φωλιάζει σε άγριο έδαφος, προκαλώντας το ερώτημα: "ΠΩΣ βρέθηκε εκεί πάνω;" από το αστυνομικό τμήμα του Λας Βέγκας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο σχεδιασμός του μονόλιθου έχει εκπληκτική ομοιότητα με εκείνους που εμφανίζονται στην ταινία του 1968 «2001: Οδύσσεια του Διαστήματος», σε σκηνοθεσία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Στην κλασική ταινία, επιβλητικοί μαύροι μονόλιθοι, που δημιουργήθηκαν από ένα αόρατο εξωγήινο είδος, εμφανίζονται σε διάφορες τοποθεσίες, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ιστορία.

Παρόμοιοι μονόλιθοι εμφανίστηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, ξεκινώντας με έναν αξιοσημείωτο μονόλιθο στην έρημο της Γιούτα. Αυτή η δομή μπέρδεψε τις τοπικές αρχές αφού ανακαλύφθηκε από έναν πιλότο ελικοπτέρου τον Νοέμβριο του 2020.

Όπως και με τους προηγούμενους μονόλιθους, η ξαφνική εμφάνιση αυτής της νέας δομής στην έρημο της Νεβάδα οδήγησε σε έναν καταιγισμό θεωριών και ερωτημάτων. Ποιος το τοποθέτησε εκεί; Τι σηματοδοτεί; Και το πιο ενδιαφέρον, υπάρχει κάποιο ευρύτερο μοτίβο ή μήνυμα πίσω από αυτούς τους μυστηριώδεις μονόλιθους;