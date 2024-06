Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση, που συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία με το βαθύ σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Σε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το μέλλον της αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο αρχαιολόγος Roger Michel και η ομάδα του εργάζονται για τη δημιουργία τρισδιάστατων αντιγράφων των μαρμάρων του Παρθενώνα που βρίσκονται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο. Το έργο αυτό έχει ως στόχο να αυξήσει την πιθανότητα να επιστραφούν τα αυθεντικά μάρμαρα στην Ελλάδα.

Η ομάδα του Michel λειτουργεί ένα εργαστήριο υψηλής τεχνολογίας στην Κεντρική Ιταλία, όπου χρησιμοποιεί προηγμένο εξοπλισμό ψηφιακής τρισδιάστατης εκτύπωσης για να αναδημιουργήσει τα μάρμαρα του Παρθενώνα με αξιοσημείωτη ακρίβεια. Το φιλόδοξο σχέδιό τους περιλαμβάνει τη δημιουργία ακριβών τρισδιάστατων αντιγράφων αυτών των αρχαίων γλυπτών και την προσφορά τους στο Βρετανικό Μουσείο ως χειρονομία καλής θέλησης με αντάλλαγμα τον επαναπατρισμό των αυθεντικών στην Ελλάδα.

Το Βρετανικό Μουσείο είχε προηγουμένως αρνηθεί το επίσημο αίτημα του Michel να αποκτήσει αυτά τα αντίγραφα των Μαρμάρων του Παρθενώνα, γεγονός που ώθησε την ομάδα να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Βρήκαν ένα παραθυράκι στους κανονισμούς του μουσείου, οι οποίοι επιτρέπουν στους επισκέπτες να χρησιμοποιούν εξοπλισμό τρισδιάστατης σάρωσης για μη εμπορικούς σκοπούς.

«Διαβάσαμε τους κανονισμούς του μουσείου και λένε συγκεκριμένα ότι "οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν εξοπλισμό τρισδιάστατης σάρωσης στο μουσείο και μπορούν να χρησιμοποιούν το προϊόν αυτών των τρισδιάστατων σαρώσεων για οποιονδήποτε μη εμπορικό σκοπό"», εξήγησε ο Michel στην εκπομπή Stuff the British Stole του ABC iview.

Η πρωτοβουλία έχει συγκεντρώσει σημαντική υποστήριξη από τους Έλληνες παγκοσμίως, οι οποίοι ανυπομονούν να δουν τα Μάρμαρα να επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Επιπλέον, το εγχείρημα έχει λάβει ισχυρή υποστήριξη από τον Βρετανό ηθοποιό και επί μακρόν υπέρμαχο της επιστροφής των γλυπτών, Stephen Fry.

