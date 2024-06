Πέθανε ο παραγωγός Dario G: Το τραγούδι που έγινε ύμνος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 (vid)

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών ο Dario G.

Ο παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής Dario G, γνωστός για τις επιτυχίες του «Sunchyme» και «Carnaval de Paris», απεβίωσε σε ηλικία 53 ετών. Ο μουσικός, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Paul Spencer, είχε διαγνωστεί πέρυσι με καρκίνο του ορθού.

«Ήταν θετικός μέχρι το τέλος, αλλά αυτή ήταν μια μάχη που δεν μπορούσε να δώσει άλλο», έγραψε η οικογένειά του στην επίσημη σελίδα του στο Instagram. «Αφήνει πίσω του μια υπέροχη μουσική κληρονομιά και πολλές χαρούμενες αναμνήσεις».

Συνάδελφοι μουσικοί τον αποχαιρέτησαν με συγκινητικά μηνύματα κάτω από την ανάρτηση. Αρχικά ήταν ένα ντουέτο, που δημιουργήθηκε από τον Paul και τον Scott Rosser όταν γνωρίστηκαν σπουδάζοντας μουσική στο Μάντσεστερ τη δεκαετία του 1990.

Μετά την αποφοίτησή τους, δημιούργησαν ένα μικρό στούντιο στο σπίτι του Paul στην περιοχή Cheshire και αργότερα προσκάλεσαν ένα τρίτο μέλος, τον Stephen Spencer.

Σημείωσαν μια τεράστια επιτυχία το 1997 με τον καλοκαιρινό ύμνο της dance μουσικής «Sunchyme», βασισμένο σε sample του τραγουδιού «Life In A Northern Town» των Dream Academy.

Πούλησε περισσότερα από 600.000 αντίτυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατάφερε να φτάσει στη δεύτερη θέση των charts, πίσω μόνο από το φόρο τιμής του Elton John προς την Πριγκίπισσα Diana, «Candle In The Wind».

