Ο Πούτιν απομακρύνει τους υφυπουργούς Άμυνας και διορίζει συγγενή του

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απομάκρυνε τέσσερις υφυπουργούς Άμυνας και διόρισε μια συγγενή του, την Άννα Τσιβίλιεβα, στη θέση του ενός εκ των υφυπουργών.

Ο Πούτιν απομάκρυνε τους υφυπουργούς Νικολάι Πανκόφ, Ρουσλάν Τσάλικοφ, Τατιάνα Σεβτσόβα και Πάβελ Ποπόφ, σύμφωνα με τα διατάγματα που δημοσίευσε το Κρεμλίνο. Στη θέση του ενός υφυπουργού διόρισε την Τσιβίλιεβα, την οποία τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ως κόρη ξαδέρφου του Πούτιν.

Russian President Vladimir Putin appointed a woman the West has called his "close relative" to a top defence ministry post on Monday as part of an ongoing shake-up of Russia's military leadership.



