Η κομμένη σκηνή του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών παρουσίαζε έναν αηδιαστικό χαρακτήρα

Ένας βασικός χαρακτήρα του J.R.R. Tolkien αφαιρέθηκε από την κινηματογραφική εκδοχή λόγω της όψης του.

Οι θαυμαστές του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών έπαθαν «πλάκα» μετά την ανακάλυψη μιας «ενοχλητική» σκηνής από την τελευταία ταινία της τριλογίας, η οποία κόπηκε στο μοντάζ.

Σε έναν φανταστικό κόσμο γεμάτο με γιγάντιες αράχνες, ορκ, ξωτικά και τρολ, μπορούμε να υποθέσουμε ότι μερικοί από τους χαρακτήρες που επινόησε ο Τόλκιν θα έμειναν στα χαρτιά...

Ωστόσο, για κάποιον άγνωστο λόγο, ο Peter Jackson αποφάσισε να βγάλει την ερμηνεία ενός βασικού χαρακτήρα του J.R.R. Tolkien από τη χολιγουντιανή εκδοχή. Αυτό προξένησε την απορία πολλών θαυμαστών της αγαπημένης τριλογίας, καθώς ο συγκεκριμένος χαρακτήρας έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στα βιβλία του Άγγλου συγγραφέα.

Τον «κομμένο» χαρακτήρα θα τον δούμε για πρώτη φορά στην Extended Edition του The Lord of the Rings. Εκεί ο Τζάκσον μας έδειξε ένα τέρας που ονομάζεται το «Στόμα του Σάουρον». Στα βιβλία παρουσιάζεται ως ένας από τους πιο αφοσιωμένους υπηρέτες του Σάουρον, ή αλλιώς το δεξί του χέρι.

Επίσης, σε πολλά σημεία παρουσιάζεται ως ο υπολοχαγός του Πύργου του Barad-dûr κατά τη διάρκεια του Πολέμου.

