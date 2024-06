Google και Χάρβαντ συνεργάστηκαν και δημιούργησαν τον πιο αναλυτικό χάρτη του ανθρώπινου εγκεφάλου

Χρησιμοποιώντας προηγμένα μοντέλα μηχανικής μάθησης, η ομάδα δημιούργησε τον χάρτη εγκεφαλικού ιστού με την υψηλότερη ανάλυση στον κόσμο, αποκαλύπτοντας 57.000 κύτταρα και 150 εκατομμύρια συνάψεις, τις συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και πολύπλοκα αντικείμενα στον κόσμο. Αυτό το όργανο, το οποίο ενορχηστρώνει κάθε στιγμή της ζωής μας, παραμένει σε μεγάλο βαθμό αινιγματικό για τους επιστήμονες. Ωστόσο, μια πρόσφατη συνεργατική προσπάθεια ερευνητικών ομάδων από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και τη Google απέδωσε έναν άνευ προηγουμένου όγκο δεδομένων από ένα μικροσκοπικό τμήμα εγκεφαλικού ιστού 3 χιλιοστών.

Παρά το γεγονός ότι ο εγκεφαλικός ιστός δεν ήταν μεγαλύτερος από μισό κόκκο ρυζιού, τα ακατέργαστα δεδομένα που δημιουργήθηκαν από τη μελέτη είναι εντυπωσιακά, ισοδύναμα με την αποθηκευτική ικανότητα 2.800 φορητών υπολογιστών ή 14.000 ταινιών.

Google and Harvard unveil most detailed ever map of human brain. https://t.co/1OFqWgQ4eA