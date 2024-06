Νέα θανατηφόρα ασθένεια εξαπλώνεται στην Ιαπωνία: Το σπάνιο «σαρκοφάγο βακτήριο» που μπορεί να σε σκοτώσει μέσα σε 48 ώρες (vid)

Τα κρούσματα του συνδρόμου στρεπτοκοκκικού τοξικού σοκ έφτασαν τα 977 φέτος έως τις 2 Ιουνίου, υψηλότερα από τα ρεκόρ των 941 περιπτώσεων που αναφέρθηκαν για όλο το περασμένο έτος.

Μια ασθένεια που προκαλείται από ένα σπάνιο «σαρκοφάγο βακτήριο» το οποίο μπορεί να σκοτώσει ανθρώπους μέσα σε 48 ώρες εξαπλώνεται στην Ιαπωνία, μετά τη χαλάρωση των περιορισμών της εποχής-Covid.

Τα κρούσματα του συνδρόμου στρεπτοκοκκικού τοξικού σοκ (STSS) έφτασαν τα 977 φέτος έως τις 2 Ιουνίου, υψηλότερα από το ρεκόρ των 941 περιπτώσεων που αναφέρθηκαν για όλο το περασμένο έτος, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Λοιμωδών Νοσημάτων, το οποίο παρακολουθεί τα κρούσματα της νόσου από το 1999.

Ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α (GAS) συνήθως προκαλεί πρήξιμο και πονόλαιμο στα παιδιά που είναι γνωστός ως «στρεπτόκοκκος», αλλά ορισμένοι τύποι βακτηρίων μπορεί να οδηγήσουν σε ταχεία ανάπτυξη συμπτωμάτων, όπως πόνος και πρήξιμο στα άκρα, πυρετός, χαμηλή αρτηριακή πίεση, που μπορούν να ακολουθηθούν. από νέκρωση, αναπνευστικά προβλήματα, ανεπάρκεια οργάνων και θάνατο. Τα άτομα άνω των 50 είναι πιο επιρρεπή στη νόσο.

«Οι περισσότεροι θάνατοι συμβαίνουν μέσα σε 48 ώρες», δήλωσε ο Ken Kikuchi, καθηγητής μολυσματικών ασθενειών στο Γυναικείο Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Τόκιο. «Μόλις ένας ασθενής παρατηρήσει πρήξιμο στο πόδι το πρωί, μπορεί να επεκταθεί στο γόνατο μέχρι το μεσημέρι και μπορεί να πεθάνει μέσα σε 48 ώρες».

Άλλες χώρες έχουν βιώσει πρόσφατα κρούσματα. Στα τέλη του 2022 τουλάχιστον πέντε ευρωπαϊκά κράτη ανέφεραν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αύξηση των κρουσμάτων της διηθητικής νόσου του στρεπτόκοκκου της ομάδας Α (iGAS), η οποία περιλαμβάνει το STSS. Ο ΠΟΥ είπε ότι η αύξηση των κρουσμάτων ακολούθησε το τέλος των περιορισμών για τον Covid, μεταδιδει το Bloomberg.

Με τον τρέχοντα ρυθμό των μολύνσεων, ο αριθμός των κρουσμάτων στην Ιαπωνία θα μπορούσε να φτάσει τα 2.500 φέτος, με ένα «τρομακτικό» ποσοστό θνησιμότητας 30%, είπε ο Kikuchi.

Ο Kikuchi προέτρεψε τους ανθρώπους να τηρούν την υγιεινή των χεριών και να θεραπεύουν τυχόν ανοιχτές πληγές. Είπε ότι οι ασθενείς μπορεί να φέρουν GAS στα έντερά τους, το οποίο θα μπορούσε να μολύνει τα χέρια μέσω των κοπράνων.