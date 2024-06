Θρίλερ σε φυλακή της Ρωσίας: Τρόφιμοι μέλη του ISIS κρατούσαν ομήρους σωφρονιστικούς υπαλλήλους (vid)

Οι ειδικές δυνάμεις σκότωσαν τους κρατούμενους που συνδέονταν με το Ισλαμικό Κράτος και είχαν πάρει ομήρους σε κέντρο κράτησης.

Οι ειδικές δυνάμεις στη Ρωσία απελευθέρωσαν δύο δεσμοφύλακες, πυροβόλησαν και σκότωσαν έξι κρατούμενους που συνδέονταν με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και οι οποίοι τους κρατούσαν ομήρους σε κέντρο κράτησης στη νότια πόλη Ροστόφ.

Σύμφωνα με ρωσικά κρατικά ΜΜΕ, ορισμένοι από τους άνδρες είχαν καταδικαστεί για τρομοκρατία και κατηγορούνταν για σύνδεση με το Ισλαμικό Κράτος, το οποίο ανέλαβε την ευθύνη για μία φονική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών της Μόσχας τον Μάρτιο.

Οι έξι κρατούμενοι, ένας τους οποίους φορούσε στο κεφάλι κορδέλα με τη σημαία που χρησιμοποιείται από το Ισλαμικό Κράτος και φέρει αραβική επιγραφή, είχαν βγάλει σίδερα από παράθυρα και κατέβηκαν αρκετούς ορόφους με σχοινί προτού συλλάβουν ομήρους τους δεσμοφύλακες υπό την απειλή ενός μαχαιριού και ενός τσεκουριού.

Several prisoners took prison staff hostage and filmed them in Russia’s Rostov pre-trial detention facility.



Local sources claim invaders call themselves “Mujahideen of the Islamic State” and that negotiations are underway with them. pic.twitter.com/2XcWmPrywA