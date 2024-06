Το EURO 2024 είναι έτοιμο να ξεκινήσει και το Gazzetta θυμάται μερικές από τις χειρότερες μασκότ της διοργάνωσης.

Το 17ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου κάνει σέντρα σήμερα (14/06), με όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη πρεμιέρα της διοργάνωσης και στο ματς της Γερμανίας με τη Σκωτία. Αυτά τα βλέμματα θα επιχειρήσει να «κλέψει» για λίγο ο Albärt, η επίσημη μασκότ του φετινού EURO.

Για να είμαστε ειλικρινείς δεν είναι τόσο καλή, αλλά δεν είναι και η χειρότερη στην ιστορία του τουρνουά. Ας θυμηθούμε λοιπόν τις πέντε χειρότερες μασκότ του Euro.

EURO 1980 - Ιταλία: Pinochio

Η πρώτη μασκότ που χρησιμοποιήθηκε σε EURO είναι ο Πινόκιο στο τουρνουά του 1980, στην Ιταλία. Πρόκειται για τον δημοφιλή ήρωα του ομώνυμου ιταλικού παραμυθιού που μαθαίνει στα παιδιά να μη λένε ψέματα. Το ξύλινο ανθρωπάκι είχε μεγάλη μύτη στα χρώματα της Ιταλίας και πάνω στο καπέλο του έγραφε: «EUROPA 80».

EURO 1984 - Γαλλία: Peno

Ο Peno ο πετεινός ήταν η μασκότ στο EURO του 1984 που διεξήχθη στη Γαλλία. Ο λόγος προφανώς είναι πως αποτελεί το έμβλημα της εθνικής ομάδας των διοργανωτών και όπως ήταν αναμενόμενο ήταν στα Τρικολόρ χρώματα (μπλε, λευκό και κόκκινο). Μάλιστα το Peno σημαίνει στην αργκό των Γάλλων και πέναλτι, με τους οικοδεσπότες να παίρνουν εν τέλει το τρόπαιο στη ρώσικη ρουλέτα κόντρα στην Ισπανία.

EURO 2004 - Πορτογαλία: Kinas

Η αγαπημένη μασκότ των Ελλήνων οπαδών. Η μασκότ που ήταν στο ιστορικό EURO 2004, στο έπος της Εθνικής ομάδας στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Ο ξανθούλης Kinas που φορούσε τη φανέλα των Πορτογάλων ήταν η πρώτη μασκότ με ανθρώπινη μορφή. Το όνομα ήρθε από τις πέντε μπλε ασπίδες, Quinas, που υπάρχουν στο εθνόσημο της χώρας. Ο Kinas εμφανιζόταν στα ημίχρονα και έκανε... μαγικά με την μπάλα στα πόδια.

Kinas, a mascote do Euro 2004 pic.twitter.com/StrrmaWkLU

EURO 2016 - Γαλλία: Super Victor

Το 2016 το EURO είχε ανθρωπόμορφη μασκότ, αρκετά απλοϊκή ωστόσο. Ο Super Victor ήταν ένα νεαρό αγόρι που φορούσε την εμφάνιση της διοργανώτρια Γαλλίας με το Νο. 16, λόγω της χρονιάς της διοργάνωσης και μια κόκκινη μπέρτα.

ΕURO 2024 - Γερμανία: Albärt

Το μεγάλο λούτρινο αρκουδάκι με τη φανέλα με το Νο. 24, το οποίο αναδείχθηκε ως επίσημη μασκότ του ΕURO 2024 από ψηφοφορία παιδιών από όλη την Ευρώπη μέσω του προγράμματος «Football in Schools». Bärnardo, Bärnheart και Herzi von Bär (όλα τα λογοπαίγνια με τη γερμανική λέξη αρκούδα) ήταν στη shortlist για ονόματα της μασκότ, αλλά το Albärt (Άλμπερτ) κέρδισε με 32% των ψήφων.

