Έξυπνοι επίδεσμοι: Η τεράστια αλλαγή που θα φέρει επανάσταση στη φροντίδα των τραυμάτων

Αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα επωφελής για τα άτομα με διαβήτη, μια πάθηση που συχνά εμποδίζει την επούλωση των πληγών.

Η τεχνολογία αιχμής είναι έτοιμη να φέρει επανάσταση στη φροντίδα των τραυμάτων με την έλευση των «έξυπνων επιδέσμων». Οι ερευνητές αναπτύσσουν αυτούς τους προηγμένους επιδέσμους, οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι με μικροσκοπικούς αισθητήρες ικανούς να ανιχνεύουν τον τρόπο επούλωσης μιας πληγής. Ορισμένες εκδόσεις επιτρέπουν ακόμη και στους γιατρούς να χορηγούν θεραπείες από απόσταση, σηματοδοτώντας μια σημαντική πρόοδο στην ιατρική περίθαλψη.

Το podcast «Future of Everything» της Wall Street Journal ανέδειξε πρόσφατα αυτές τις καινοτομίες, παρουσιάζοντας πώς οι έξυπνοι επίδεσμοι θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν τη φροντίδα των ασθενών.

