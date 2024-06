Ο άνθρωπος που διέσχισε όλο το μήκος της Αφρικής με τα πόδια επιστρέφει: Ξεκίνησε το ταξίδι του για να υποστηρίξει την Αγγλία στο Euro 2024 (vid)

Το τελευταίο κατόρθωμα του Cook έρχεται μόλις δύο μήνες αφότου ολοκλήρωσε μια εκπληκτική διαδρομή σε όλο το μήκος της Αφρικής.

Ο Russell Cook, γνωστός ως «Hardest Geezer», έχει ξεκινήσει μια νέα αξιοσημείωτη πρόκληση: να τρέξει από το Λονδίνο στη Γερμανία για να υποστηρίξει την Αγγλία στο Euro 2024. Ο 27χρονος αθλητής αντοχής από το Γουόρθινγκ του Δυτικού Σάσεξ ξεκίνησε το ταξίδι των 566 χιλιομέτρων από το στάδιο Γουέμπλεϊ την Τρίτη (11/6), με στόχο να φτάσει στη Veltins Arena εγκαίρως για τον αγώνα της Αγγλίας την Κυριακή.

Yes boys & girls. Absolutely buzzing to be back on road, running to Germany to support @england throughout the euros. Leaving wembley now, ferocious 1s & 2s to every game. COME ON💪 pic.twitter.com/Amv7pWupUd

Το τελευταίο κατόρθωμα του Cook έρχεται μόλις δύο μήνες αφότου ολοκλήρωσε μια εκπληκτική διαδρομή σε όλο το μήκος της Αφρικής, μια εξαντλητική περιπέτεια που διήρκεσε 352 ημέρες και περιελάμβανε την αντιμετώπιση πολύπλοκων θεμάτων βίζας, φόβους για την υγεία του, γεωπολιτικές εντάσεις, ακόμη και μια ένοπλη ληστεία.

«Θα είναι ένας αγώνας δρόμου ενάντια στο χρόνο, αλλά είμαι αποφασισμένος να υποστηρίξω τον Γκάρεθ και τα παιδιά», δήλωσε ο Cook καθώς ξεκινούσε το ταξίδι του προς τη Γερμανία. Η αποφασιστικότητά του και το πάθος του για το τρέξιμο και την υποστήριξη της Αγγλίας τον έχουν κερδίσει ευρύτατο θαυμασμό.

Μόλις φτάσει στη Γερμανία, ο Cook σκοπεύει να συνεχίσει να τρέχει από πόλη σε πόλη, ακολουθώντας την ομάδα της Αγγλίας καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Το ταξίδι του δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά και μια σημαντική φιλανθρωπική προσπάθεια. Ο Cook συγκεντρώνει χρήματα για το The Running Charity, το οποίο υποστηρίζει νέους που είναι άστεγοι ή έχουν σύνθετες ανάγκες.

'If you can sort a bed, I can sort dinner!'



Can you help @hardestgeezer?



Russ is looking for somewhere to stay around Harwich tonight as he continues his run to Germany to support England at Euro 2024.@susannareid100 | @edballs pic.twitter.com/BdVSQAbJ5r