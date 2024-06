Η Jemima Packington είναι ευρέως γνωστή για τις προβλέψεις που κάνει χρησιμοποιώντας σπαράγγια.

Στη δεκαετία του 2010, οι άνθρωποι συχνά στρέφονταν στα χταπόδια για να προβλέψουν την έκβαση των εθνικών ποδοσφαιρικών αγώνων. Διάσημοι προφήτες με πλοκάμια, όπως ο Paul και ο Rabiot, έκαναν τις προβλέψεις τους επιλέγοντας τη σημαία της νικήτριας χώρας, διαθέτοντας εντυπωσιακά ρεκόρ, τουλάχιστον μέχρι που ο Rabiot φέρεται να βράστηκε ζωντανός και να πουλήθηκε σε μια ψαραγορά.

Η Jemima Packington, μια 67χρονη μάντισσα, έχει αποκτήσει φήμη επειδή χρησιμοποιεί τα σπαράγγια για να προβλέπει το μέλλον. Σύμφωνα με την τελευταία της πρόβλεψη, πιστεύει ότι η Αγγλία θα κερδίσει το Euro 2024. Μετά από 58 χρόνια αναμονής, η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ θα θριαμβεύσει στη Γερμανία και θα φέρει το τρόπαιο στην πατρίδα της, τουλάχιστον έτσι προβλέπει η ίδια.

Fortune teller who uses asparagus to predict the future says England will win Euros - Manchester Evening News. I wonder if she does election asparamancing too. https://t.co/bWY0J23N4a