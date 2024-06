Μια ορφανή έλαβε επιστολή από τον άνδρα που δολοφόνησε τους γονείς της πριν από 30 χρόνια

Μια νεαρή γυναίκα συγκινήθηκε όταν άνοιξε την επιστολή που της έστειλε ο δολοφόνος των γονιών της.

Μια γυναίκα έχει γίνει viral στο TikTok αφού ανέβασε ένα γράμμα που έλαβε από το άτομο που δολοφόνησε την οικογένειά της.

Σε ένα TikTok που έχει πλέον διαγραφεί, η 28χρονη Ariel, που ακούει στο όνομα @opencasketgood, μοιράστηκε με τους θεατές ένα γράμμα που έλαβε από τον άνθρωπο που δολοφόνησε τους γονείς της πριν από 30 χρόνια.

Το κείμενο έφερε τη λεζάντα: «Ο δολοφόνος των γονιών μου μου έστειλε γράμμα. Περίμενα σχεδόν 30 χρόνια γι' αυτή τη στιγμή. Με έχει κυριεύσει η συγκίνηση».

Η επιστολή έγραφε: «Αγαπητή Ariel, χάρηκα πολύ που σε άκουσα, ελπίζω εσύ και η οικογένειά σου να είστε καλά, σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσες να σου γράψω. Προσευχόμουν να μπορέσει ο Θεός να σε παρηγορήσει με έναν τρόπο που μόνο Εκείνος θα μπορούσε να κάνει. Θέλω να ξέρεις ότι νοιάζομαι για σένα και είμαι πρόθυμος να σε βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ. Ήθελα να σας γράψω, αλλά δεν ήθελα να σας προσβάλω, γι' αυτό έπρεπε να περιμένω μερικά χρόνια. Για ότι και αν σκέφτεσαι για μένα, έχεις δίκιο».

This girl just got a letter from the man who murdered her parents in the 90’s. The guy was family thru marriage. pic.twitter.com/4FvCeZaMpd