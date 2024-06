To Gamers Lounge Hype Festival κάνει το παιχνίδι, ξανά συναρπαστικό!

Το πιο HYPE event του φετινού καλοκαιριού θα πραγματοποιηθεί 29 & 30 Ιουνίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, στο Γκάζι!

Το πρώτο Gamers Lounge Hype Festival (GLHF) έρχεται στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ σαν “όαση” μέσα στην καυτή καλοκαιρινή Αθήνα. Το GLHF είναι το μέρος, στο οποίο το συνηθισμένο, γίνεται ξανά συναρπαστικό! To Σαββατοκύριακο 29 & 30 Ιουνίου τα esports, τα video games και τα επιτραπέζια θα συναντήσουν το street culture, τη μουσική και το cosplay σε ένα διήμερο γεμάτο εκπλήξεις.

Επιπλέον, το Gamers Lounge Hype Festival είναι ο προορισμός, για όσους επιθυμούν να ζήσουν από κοντά την κουλτούρα, όχι μόνο ενός gamer, αλλά μιας ολόκληρης γενιάς!

Στο GLHF θα υπάρχει κάτι για όλους! Πληθώρα gaming τίτλων σε διάφορες κονσόλες, Arts & Crafts Workshops, μπασκέτες για το πιο διασκεδαστικό Score 4, escape boxes και simulation της δράσης ενός πιλότου της F1, είναι μόλις λίγες από τις εμπειρίες που θα συμπεριλαμβάνει το Hype Festival! Επειδή καλοκαίρι χωρίς μουσική δεν γίνεται, τόσο το Σάββατο (29/6) όσο και την Κυριακή (30/6), η βραδιά θα κλείσει με συναυλίες από δημοφιλείς και αγαπημένους καλλιτέχνες της γενιάς GLHF!

Δραστηριότητες για όλα τα γούστα

League of Legends/Greek Legends: To κορυφαίο παιχνίδι υπολογιστή που έχουν λατρέψει οι Έλληνες gamers θα έχει το δικό του χώρο στο GLHF. Το επίσημο League of Legends πρωτάθλημα της χώρας, Greek Legends League, θα βρίσκεται στο Γκάζι μαζί με το WHAT’S UP και καλεί το κοινό να αγωνιστεί με τους αγαπημένους του creators στο Howling Abyss, στην απόλυτη community πρόκληση, το ARAMania!

Fighting Games: Παίξτε τα κορυφαία fighting games (Tekken, Mortal Kombat, Street Fighter) στο ειδικά διαμορφωμένο ρινγκ που θα στήσει το GLHF σε συνεργασία με τη Visa. Αρπάξτε το χειριστήριο του PS5 και πάρτε μέρος στο τουρνουά της αρεσκείας σας!

Arts & Crafts: Τη δική τους γωνιά θα έχουν και οι καλλιτέχνες του GLHF. Στο Arts & Crafts Area, θα βρείτε αγαπημένους Cosplayers & Crafters, καθώς και 2 Photo Booths, όπου θα μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες με μοναδικά props. Για τους φανατικούς του είδους, θα πραγματοποιηθούν και workshops, όπου έμπειροι δημιουργοί θα μοιραστούν τα μυστικά τους.

Football & Simulation: Στο GLHF, μαζί με τον ΟΠΑΠ, παίζεις εσύ μπάλα (κυριολεκτικά). Εκτός από τουρνουά και challenges στο EA FC 24, στο Football area θα βρείτε τέρματα, στα οποία θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει και μια ρετρό νότα από την περιοχή, με το ξύλινο ποδοσφαιράκι και τις arcade καμπίνες να συμπληρώνουν το παζλ!

Basketball Games & Hoops: Φορέστε τα μπασκετικά σας παπούτσια και πατήστε το παρκέ του GLHF. Παίξτε NBA 2K σε κονσόλες PS5 και δοκιμάστε τις δυνάμεις σας στις μπασκέτες που θα υπάρχουν στο χώρο, σε μια μπασκετική μεταφορά του Score 4.

Red Bull Racing Simulation: Στο Racing Area του GLHF σας περιμένει μια πραγματικά μοναδική εμπειρία, καθώς τα racing simulators του Red Bull μπορούν να σας προσφέρουν ό,τι πιο κοντινό σε πραγματική οδήγηση ενός μονοθεσίου. Όσοι αισθάνονται αρκετά γενναίοι, μπορούν να προσπαθήσουν να κάνουν το γρηγορότερο γύρο στο παιχνίδι F1, ενώ θα υπάρχει και ένα ειδικό challenge με τα εντυπωσιακά Blazepods του Red Bull!

FPS Games: To σημάδι και τα αντανακλαστικά σας θα δοκιμαστούν, τόσο στον ψηφιακό, όσο και τον πραγματικό κόσμο. Ειδικές δοκιμασίες σε επιλεγμένα παιχνίδια (Fortnite, Counter Strike 2, Call of Duty κτλ) αλλά και ‘real life’ εμπειρίες που συνήθως υπάρχουν μόνο σε θεματικά πάρκα. Κάνε load το Nerf σου και βρες στόχο!

Για τους λάτρεις του NBA, το θρυλικό NBA Jam θα βρίσκεται στο χώρο για μια γερή δόση νοσταλγίας!

Street Culture: Το Street Culture έχει μια ιδιαίτερη θέση στις καρδιές μας και δεν θα μπορούσε να μην είναι κομμάτι του GLHF. Ό,τι κι αν σας εκφράζει - γκράφιτι, skateboard, ΒΜΧ και break dance - θα το βρείτε στο Γκάζι, όπου διακεκριμένοι Street Artists θα δώσουν το “παρών”. H Xiaomi φέρνει μάλιστα τη δράση και πάνω στη σκηνή με έναν μοναδικό break dance διαγωνισμό και μοναδικές Street φωτογραφίες από το Redmi Note 13 Pro+ 5G!

Escape Boxes: Για όσους θέλουν λίγο μυστήριο στη ζωή τους, στο GLHF θα υπάρχουν και δύο μίνι escape rooms. Κάθε “δωμάτιο” θα σας προσφέρει μια γρήγορη και διασκεδαστική εμπειρία πριν συνεχίσετε την περιήγησή σας στο Παλιό Αμαξοστάσιο.

Card Games: Οι λάτρεις των card games και των collectibles έχουν μια ακόμα αφορμή να συναντηθούν, να συμμετέχουν σε τουρνουά Yu-Gi-Oh! και One Piece, αλλά και να κυνηγήσουν φανταστικά pulls στο opening pack station. Η Κάισσα και το Athens Collectibles θα βρίσκονται στο χώρο για να προσφέρουν μία ακόμα φανταστική εμπειρία στο κοινό των card games, αλλά και να συστήσουν αυτό το hobby σε νέο κοινό!

Αυτά και πολλά περισσότερα θα σας περιμένουν στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι! Αν θέλετε να μάθετε τα πάντα γύρω από το πρώτο GLHF, μείνετε συντονισμένοι στα:

Ραντεβού το Σαββατοκύριακο 29 & 30 Ιουνίου στην “καρδιά” της Αθήνας για μια ολόφρεσκη και μοναδική HYPE εμπειρία! Το παιχνίδι γίνεται ξανά συναρπαστικό μόλις περάσεις την πύλη του HYPE Festival!