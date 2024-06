Συνωμοσιολόγος τίναξε το σπίτι του στον αέρα: Αστυνομικός κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης (vid)

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι πράξεις του συνωμοσιολόγου ήταν προμελετημένες από τη βαθιά ριζωμένη πίστη του σε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας.

Πλάνα από κάμερα σώματος εμφανίστηκαν που δείχνουν την οδυνηρή στιγμή που ένας άνδρας από τη Βιρτζίνια ανατίναξε σκόπιμα το ίδιο του το σπίτι, ενώ οι αρχές προσπαθούσαν να επιδώσουν ένταλμα έρευνας τον Δεκέμβριο του 2023. Στο συγκλονιστικό περιστατικό εμπλέκεται ο 56χρονος James Yoo, γνωστός συνωμοσιολόγος, ο οποίος έβαλε φωτιά στην κατοικία του στο Arlington, με αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστια έκρηξη.

Τα πλάνα, που έδωσε στη δημοσιότητα το αστυνομικό τμήμα του Arlington, καταγράφουν τη χαοτική σκηνή καθώς οι αστυνομικοί πλησίαζαν το σπίτι του Yoo. Οι αρχές είχαν φτάσει για να εκτελέσουν ένταλμα έρευνας όταν ο Yoo, σε μια δραματική και καταστροφική πράξη, περιέλουσε το σπίτι του με βενζίνη και άναψε τη φωτιά. Η έκρηξη που ακολούθησε εξαφάνισε το σπίτι.

Bodycam footage shows moment Virginia man blew up his own home: A conspiracy theorist purposefully blew up his Virginia home while authorities were trying to serve a search warrant in December 2023. James Yoo, 56, doused his Arlington home with gasoline… https://t.co/9x8KVSGHz6 pic.twitter.com/n5veFdEIFq

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι πράξεις του Yoo ήταν προμελετημένες, καθοδηγούμενες από τη βαθιά ριζωμένη πίστη του σε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Οι γείτονες ανέφεραν ότι άκουσαν δυνατούς καβγάδες και είδαν ασυνήθιστη δραστηριότητα στην κατοικία τις ημέρες που προηγήθηκαν της έκρηξης.

🚨BREAKING UPDATE: Police just released body cam footage from the Virginia home explosion back in December.



56-year-old conspiracy theorist James Yoo, destroyed up his own house. The blast was so huge people felt it miles away.



Cops were called in after neighbors heard loud… pic.twitter.com/8oPhgYQ0XQ