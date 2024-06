Η επόμενη μέρα των εκλογών: Οι χάρτες με την εξάπλωση της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη

Ανησυχία και έντονος προβληματισμός επικρατεί στην Ευρώπη, την επόμενη ημέρα των ευρωεκλογών, με την άνοδο της σκληρής δεξιάς και της εθνικιστικής δεξιάς στο Ευρωκοινοβούλιο

Τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν και η Άκρα Δεξιά βγήκε ενισχυμένη από την «ευρωκάλπη» με «οδηγό» τον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, η οποία κατέγραψε μία τόσο συντριπτική νίκη που ανάγκασε τον Εμανουέλ Μακρόν να προχωρήσει στην προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Συγκεκριμένα, το κόμμα του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν κέρδισε το 32% των ψήφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - υπερδιπλάσιο ποσοστό από το κεντρώο, φιλοευρωπαϊκό κόμμα Αναγέννηση του Μακρόν, το οποίο συγκέντρωσε μόλις το 15% των ψήφων.

Εκτός αυτού, η ευρωκάλπη κατέγραψε την έξαρση των ακροδεξιών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη μετά τις ευρωεκλογές, η οποία είδε επίσης το AfD της Γερμανίας να ξεπερνά το κυβερνών κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών. Την ίδια στιγμή, πανηγυρίζει και το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας στην Αυστρία (FPÖ) που δείχνει ότι έρχεται για πρώτη φορά στην πρώτη θέση, με τις ευρωεκλογές να θεωρούνται βαρόμετρο για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές το φθινόπωρο.

Κάτι ανάλογο συνέβη και στην Ιταλία, εκεί όπου τα «Αδέρφια της Ιταλίας» της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι «έκοψαν» πρώτα το νήμα συγκεντρώνοντας ένα μεγάλο ποσοστό. Ακόμα και στην παραδοσιακά προοδευτική Ισπανία, το ακροδεξιό Vox παρέμενε τρίτη δύναμη με ποσοστό γύρω στο 10%.

Όσο για την Ελλάδα, τα αποτελέσματα μόνο προβληματισμό μπορούν να προκαλούν. Η αισθητή πτώση της Νέας Δημοκρατίας μεταφράστηκε σε διόγκωση της δύναμης άλλων μικρότερων ακροδεξιών κομμάτων τα οποία συνολικά πλησιάζουν το 20%!

