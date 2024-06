Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον παρουσιαστή του BBC που εξαφανίστηκε στη Σύμη: «Αφόρητες μέρες», λέει η σύζυγός του

Ένα νέο βίντεο με τον παρουσιαστή του BBC να περπατά στο χωριό Πέδι της Σύμης έρχεται στην επιφάνεια.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Σύμη με την εξαφάνιση του παρουσιαστή του BBC, Μάικλ Μόσλεϊ. Τα ίχνη του 67χρονου χάθηκαν την περασμένη Τετάρτη (5/6), όταν έφυγε από την παραλία για μια βόλτα στα βράχια.

Νέο βίντεο του BBC δείχνει τον Μόσλεϊ να περπατά κρατώντας μια ομπρέλα δίπλα στη μαρίνα στο χωριό Πέδι την Τετάρτη, κατευθυνόμενος προς στα βράχια.

New exclusive footage of a man believed to be Michael Mosley as he walked past the marina of Pedi village on the island of #Symi. He has been missing since 5/6. #mosley #michaelmosley @DrMichaelMosley #Greece pic.twitter.com/2ztQsgjmb8