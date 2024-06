Η Κοιλάδα του Θανάτου, στην Καλιφόρνια, που είναι ήδη το πιο ζεστό μέρος στον πλανήτη, βρίσκεται τώρα στη μέση του θερμικού θόλου.

Αυτή την εβδομάδα, ένας έντονος θερμικός θόλος παγιδεύει θερμό αέρα πάνω από μεγάλο μέρος των Δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνοντας θερμοκρασίες έως και 15 βαθμούς υψηλότερες από τις κανονικές για τις αρχές Ιουνίου.

Αυτές οι συνθήκες είναι ακραίες, αλλά πουθενά δεν είναι πιο σοβαρές από ό,τι στην Κοιλάδα του Θανάτου.

Εννέα από τα δέκα θερμότερα καλοκαίρια της Κοιλάδας του Θανάτου έχουν σημειωθεί τα τελευταία δέκα χρόνια. Η Κοιλάδα του Θανάτου, στην Καλιφόρνια, που είναι ήδη το πιο ζεστό μέρος στον πλανήτη, βρίσκεται τώρα στη μέση του θερμικού θόλου, γεγονός που την καθιστά σημαντική περιοχή για τη μελέτη των επιπτώσεων των τόσο υψηλών θερμοκρασιών τόσο νωρίς μέσα στο έτος.

