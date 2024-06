Ορειβάτης αποκάλυψε την απάτη: Ο πιο διάσημος καταρράκτης της Κίνας τροφοδοτείται από έναν μεγάλο σωλήνα (vid)

Οι υπεύθυνοι του Γεωπάρκου Yuntai Mountain παραδέχθηκαν ότι έκαναν μια «μικρή βελτίωση» στον δημοφιλή τουριστικό χώρο για να μην απογοητεύσουν τους τουρίστες.

Οι υπεύθυνοι του διάσημου κινεζικού πάρκου ομολόγησαν ότι πρόσθεσαν μια «μικρή βελτίωση» στο διάσημο αξιοθέατο της χώρας, αφού ένα viral βίντεο ενός ορειβάτη αποκάλυψε ότι ο τεράστιος καταρράκτης τροφοδοτείται στην πραγματικότητα από έναν μεγάλο σωλήνα που είναι κρυφά ενσωματωμένος στο βράχο του.

«Πέρασα όλες τις δυσκολίες μέχρι την πηγή του καταρράκτη Γιουντάι μόνο και μόνο για να δω έναν σωλήνα», έγραψε σαρκαστικά στη λεζάντα του βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει δεκάδες εκατομμύρια προβολές στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα.

Οι υπάλληλοι του Γεωπάρκου του βουνού Yuntai παραδέχθηκαν την απάτη και αφού υιοθέτησαν την περσόνα του καταρράκτη έγραψαν στα social media του πάρκου: «Ως εποχιακό τοπίο, δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα είμαι στην πιο όμορφη μορφή μου κάθε φορά που έρχεστε να με δει κάποιος επισκέπτης. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησαν να εξηγήσουν ότι οι αλλαγές έγιναν για να ξεγελάσουν τα εκατομμύρια των ετήσιων τουριστών και επισκεπτών του Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO.

Η ανακάλυψη προκάλεσε συζήτηση στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έναν χρήστη του Weibo να τάσσεται υπέρ των βελτιώσεων και να γράφει: «Οι τουρίστες θα απογοητευτούν αν τελικά δεν δουν τίποτα εκεί», ενώ ένας άλλος κατηγόρησε το πάρκο ότι «δεν σέβεται τη φυσική τάξη και δεν σέβεται τους τουρίστες».

