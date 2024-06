Η ηθοποιός Σοφία Βεργκάρα παραδέχτηκε ότι «ανησυχούσε» για ένα συγκεκριμένο πράγμα στο σώμα της, καθώς πέταξε τα ρούχα της για να γυρίσει k;apoiew σκηνές για το Griselda του Netflix

Η 51χρονη Σοφία Βεργκάρα υποδύεται τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Griselda στη σειρά του Netflix για τη γυναίκα που έγινε «νονά της νύχτας» και «βασίλισσα των ναρκωτικών» στο Μαϊάμι. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, γδύθηκε για μια σκηνή με τον σύζυγό της Dario Sepulveda που υποδύεται ο Alberto Guerra.

Η Βεργκάρα μίλησε κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης του Netflix FYSEE την Κυριακή (2 Ιουνίου) για τις ανησυχίες και τις ανασφάλειες που της δημιούργησε η συγκεκριμένη σκηνή, οι οποίες, όπως είπε, την «κρατούσαν ξύπνια» τη νύχτα..

Πιο αναλυτικά, σε κάποιο σημείο της σειράς, η Griselda μοιράζεται μια παθιασμένη στιγμή στο κρεβάτι με τον σύζυγό της, Dario Sepulveda. Ενώ υποτίθεται ότι απεικόνιζαν μια τρυφερή στιγμή, η Vergara παραδέχτηκε ότι στην πραγματικότητα είχε πολλές ανησυχίες και ανασφάλειες που περνούσαν συνέχεια από το μυαλό της.

Όταν ρωτήθηκε αν αισθάνθηκε ποτέ περίεργα ή άβολα της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, η Βεργάρα απάντησε: «Η σκηνή του σεξ. Δεν νομίζω ότι έχω κάνει ποτέ ερωτική σκηνή. Με τον Jay [στο Modern Family] δεν έκανα τίποτα. Είμαι 50 ετών! Θέλω να πω, όταν ήμουν 30, δεν θα ανησυχούσα». «Ανησυχούσα γιατί πίστευα ότι θα φαινόμουν φρικτή» συνέχισε.

Η ηθοποιός συνέχισε αποκαλύπτοντας ότι υπήρχε ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα συγκεκριμένα για το οποίο ανησυχούσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, λέγοντας: «Έλεγα: "Πού με φωτογραφίζουν; Αν φανεί η κυτταρίτιδα; Υποθέτω ότι είμαι ματαιόδοξη, αλλά αυτό με κράτησε ξύπνια όλο το βράδυ"».

Αν και η Βεργκαρα ανησυχούσε για το πώς θα φαινόταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, παραδέχτηκε ότι η σκηνή στην πραγματικότητα «βγήκε καλή» όταν τελικά κυκλοφόρησε η σειρά στο Netflix.

