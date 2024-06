Ζευγάρι ανακάλυψε ένα τούνελ 100 ετών κάτω από το σπίτι τους: Το εκπληκτικό εύρημα που συγκλόνισε την τοπική κοινότητα (vid)

Το ζευγάρι, το οποίο αγόρασε το σπίτι το 2020, έχει απευθυνθεί σε γείτονες και ιστορικούς για να αποκαλύψει την ιστορία της σήραγγας.

Ένα ζευγάρι από το Μίσιγκαν έμεινε έκπληκτο αφού ανακάλυψε ένα μυστηριώδες τούνελ 100 ετών κάτω από το σπίτι του. Το εκπληκτικό εύρημα προκάλεσε περιέργεια αλλά και τρόμο καθώς ερευνούν την ιστορία της ιδιοκτησίας τους.

Η Hayley Gilmartin και ο σύζυγός της Trevor, οι οποίοι ζουν στη λίμνη Huron έπεσαν πάνω στο απόκοσμο τούνελ ενώ αφαιρούσαν ένα παλιό, σπασμένο τζακούζι στη μέση του σπιτιού τους. Αυτό που βρήκαν ήταν ένα τούνελ βάθους 20 μέτρων που οδηγούσε σε ένα μυστηριώδες δωμάτιο κάτω από το σπίτι τους.

Η Hayley μοιράστηκε πρόσφατα με το Newsweek ότι το δωμάτιο συνδέεται με τη λίμνη Huron μέσω ενός σωλήνα έξι μέτρων. Παρά την ανησυχητική φύση της ανακάλυψής τους, το ζευγάρι αποφάσισε να αντιμετωπίσει το άγνωστο με θάρρος.

«Καταδυθήκαμε στο ποτάμι και βρήκαμε την άλλη άκρη του, η οποία είναι ένα τεράστιο τούνελ», εξήγησε η Hayley. Σημείωσε ότι είναι «αδύνατο» να αντληθεί το νερό από το δωμάτιο, επειδή συνεχίζει να δέχεται νερό από τη λίμνη Χιούρον και τα ποτάμια με τα οποία συνδέεται.

